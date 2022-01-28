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Украинские правоохранители задержали «слугу народа» за получение взятки

Происшествия
Украинские правоохранители задержали «слугу народа» за получение взятки
facebook.com  /  Пресс-служба НАБУ

Киев, 28 января. Правоохранительные органы провели задержание депутата Верховной рады от партии «Слуга народа», которую возглавляет украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

В ведомстве отказались назвать имя задержанного парламентария, однако пообещали раскрыть детали дела позже. По данным телеканала «Украина-24», речь может идти о Сергее Кузьминых, который является членом парламентского комитета по здравоохранению.

«Только что задержали действующего народного депутата Украины при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. гривен (почти $20 тыс.). По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области», — сообщили в НАБУ.

Недавно в Днепре служащий национальной гвардии Украины убил из автомата пятерых сослуживцев. Избирать меру пресечения украинцу будет суд.

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украина коррупция верховная рада взятка
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