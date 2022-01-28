Украинские правоохранители задержали «слугу народа» за получение взятки

Киев, 28 января. Правоохранительные органы провели задержание депутата Верховной рады от партии «Слуга народа», которую возглавляет украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

В ведомстве отказались назвать имя задержанного парламентария, однако пообещали раскрыть детали дела позже. По данным телеканала «Украина-24», речь может идти о Сергее Кузьминых, который является членом парламентского комитета по здравоохранению.

«Только что задержали действующего народного депутата Украины при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. гривен (почти $20 тыс.). По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области», — сообщили в НАБУ.

Недавно в Днепре служащий национальной гвардии Украины убил из автомата пятерых сослуживцев. Избирать меру пресечения украинцу будет суд.