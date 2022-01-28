Кремль получил от Белого дома два письма с грифом «Секретно»

Москва, 28 января. Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан доставил в МИД РФ два письма, на которых стоял гриф «Секретно». Об этом рассказал источник.

Известно, что один документ был доставлен из Белого дома, другой от руководства Североатлантического альянса. Оба письма содержат в себе ответы на предложения России по гарантиям безопасности, передает РИА Новости.

«Что там в точности написано, общественности пока неизвестно. Однако на своей пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен заверил всех, что никаких сюрпризов не будет», — отметил источник.

Ранее представитель Белого дома на спецбрифинге по Совбезу ООН заявил, что Соединенные Штаты положительно оценивают антивоенную риторику России. Он уточнил, что в Вашингтоне ждут ответа Москвы по предложенным идеям по обеспечению безопасности.