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Норкин с игривой улыбкой рассказал скабрезный анекдот и довел гостей «Места встречи» до слез

  /   Обновлено: 28 января 2022 23:25
Общество
Норкин с игривой улыбкой рассказал скабрезный анекдот и довел гостей «Места встречи» до слез
Prt Scr youtube.com  /  @НТВ

Москва, 28 января. Телеведущий Андрей Норкин традиционно завершает эфир ток-шоу «Место встречи» забавными историями. В новом выпуске программы он рассмешил зрителей анекдотом о бандитах, ворвавшихся в переполненный людьми автобус.

Известно, что таким образом телеведущий старается разрядить обстановку, а также остудить пыл экспертов. В новом выпуске «Места встречи» гости программы устроили спор на тему дальнейшего развития гонки вооружений между Москвой и Вашингтоном. Однако Норкин смог угомонить гостей программы забавной историей об ограблении автобуса.

«Анекдот был такой старый. Как бандиты врываются в автобус и кричат: "Сейчас мы всех мужчин будем грабить, а женщин насиловать!". Как вдруг поднимается старая, просто древняя бабка, страшная как смерть. Грабители: "Бабушка, да ты садись". А она: "Нет-нет, давайте как договаривались!"» — пошутил ведущий, игриво улыбаясь.

Услышав скабрезную историю, гости ток-шоу громко рассмеялись и громко поаплодировали в ответ на остроумие ведущего. В комментариях под выпуском зрители тоже поддержали веселое настроение Норкина и оставили юмористические отзывы.

Недавно Норкин также рассмешил зрителей «Места встречи» анекдотом про работу врачей психбольницы. По сюжету анекдота коллеги, не видевшиеся уже несколько лет, делятся друг с другом историями из собственной практики.

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