Мясников посоветовал женщинам поднимать тяжести для профилактики остеопороза

Москва, 28 января. Женщинам следует уделять внимание силовым тренировкам, чтобы снизить риск развития остеопороза. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном».

Представительницы прекрасного пола больше всего подвержены заболеванию скелета, в результате которого снижается плотность костей. Обезопасить себя от остеопороза можно при помощи упражнений с дополнительным весом.

«Плавание, бег — это все понятно. Но остеопороз помогают предотвратить именно упражнения с тяжестями. Женщине обязательно нужно хотя бы с маленькими гантелями, но упражняться», — заявил Мясников.

Гимнаст, тренер, двукратный олимпийский призер Антон Голоцуцков ранее рассказал, как бороться с болью в мышцах. Он предложил семь способов снижения крепатуры, среди которых самомассаж, водные процедуры, посещение бани, растяжка и медитация.