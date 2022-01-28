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Два человека погибли в столкновении трех машин на удмуртской трассе

  /   Обновлено: 28 января 2022 23:07
Происшествия
Два человека погибли в столкновении трех машин на удмуртской трассе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ижевск, 28 января. Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Авария произошла в темное время суток 28 января.

Предварительно установлено, что в результате ДТП погибли два человека. Пострадали еще трое, в настоящее время их эвакуируют с места происшествия для оказания медицинской помощи.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали произошедшего. Другие подробности смертельного ДТП устанавливаются.

Серьезная авария с участием двух пассажирских автобусов ранее произошла в Центральном районе Красноярска. Травмы в результате столкновения получили шесть человек.

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