Два человека погибли в столкновении трех машин на удмуртской трассе

Ижевск, 28 января. Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Авария произошла в темное время суток 28 января.

Предварительно установлено, что в результате ДТП погибли два человека. Пострадали еще трое, в настоящее время их эвакуируют с места происшествия для оказания медицинской помощи.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали произошедшего. Другие подробности смертельного ДТП устанавливаются.

Серьезная авария с участием двух пассажирских автобусов ранее произошла в Центральном районе Красноярска. Травмы в результате столкновения получили шесть человек.