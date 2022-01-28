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США позитивно оценили антивоенную позицию России

  /   Обновлено: 28 января 2022 23:04
Политика
США позитивно оценили антивоенную позицию России
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Вашингтон, 28 января. Соединенные Штаты поприветствовали заявление России о нежелании войны, однако ожидают от Москвы дальнейших действий по деэскалации. Об этом заявил представитель американской администрации.

Свою речь он произнес во время выступления на спецбрифинге, который посвящен будущему заседанию Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины. По словам чиновника, Вашингтон все еще ожидает ответ российских властей на предложенные идеи.

«Мы приветствуем комментарии о том, что Россия не хочет войны, и приветствовали бы ответ российского правительства на предложенные нами идеи. Но это должно быть подкреплено действиями», — указал представитель американской администрации, отвечая на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел России ранее заявил, что Москва выступает за урегулирование текущей напряженной ситуации путем переговоров. По мнению главы внешнеполитического ведомства, если начало войны зависит от решения РФ, то ее никогда не будет.

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Все новости / Политика / США позитивно оценили антивоенную позицию России
Сергей Лавров россия и сша антивоенная позиция дуэскалация
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