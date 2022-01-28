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Организаторы «Золотого орла» не пустили на премию актера Валерия Николаева

Шоу-бизнес
Организаторы «Золотого орла» не пустили на премию актера Валерия Николаева
Pr Scr YouTube

Москва, 28 января. Актер Валерий Николаев пытался попасть на церемонию вручения премии «Золотой орел» без приглашения. Однако его не пустили в зал.

Мероприятие по случаю награждения актеров и режиссеров проходило в здании киностудии «Мосфильм». На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Super.ru, видно, как Николаев безуспешно пытается прорваться на премию.

«Люди не виноваты. Им дали инструкции и они их выполняют. Вопрос к тем, кто дал такие указания», — заявил сам актер в беседе с журналистами.

Николаев считает, что организаторы «Золотого орла» не захотели пропускать его в зал, потому что он «хулиган и бандит». На видео можно увидеть, как актер обращается к выходящим из зала знакомым с просьбой провести его внутрь, однако те игнорируют его просьбы.

Пять лет назад Николаев стал виновником ДТП в центре Москвы, за что был арестован. Артист сел за руль в пьяном виде и протаранил несколько машин. После этого он пытался сбежать с места аварии и сбил правоохранителя. В итоге Николаев провел за решеткой 15 суток.

В настоящее время известны все победители премии «Золотой орел». Главную награду вечера получил фильм «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина.

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кино николаев золотой орел
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