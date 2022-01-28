Организаторы «Золотого орла» не пустили на премию актера Валерия Николаева

Москва, 28 января. Актер Валерий Николаев пытался попасть на церемонию вручения премии «Золотой орел» без приглашения. Однако его не пустили в зал.

Мероприятие по случаю награждения актеров и режиссеров проходило в здании киностудии «Мосфильм». На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Super.ru, видно, как Николаев безуспешно пытается прорваться на премию.

«Люди не виноваты. Им дали инструкции и они их выполняют. Вопрос к тем, кто дал такие указания», — заявил сам актер в беседе с журналистами.

Николаев считает, что организаторы «Золотого орла» не захотели пропускать его в зал, потому что он «хулиган и бандит». На видео можно увидеть, как актер обращается к выходящим из зала знакомым с просьбой провести его внутрь, однако те игнорируют его просьбы.

Пять лет назад Николаев стал виновником ДТП в центре Москвы, за что был арестован. Артист сел за руль в пьяном виде и протаранил несколько машин. После этого он пытался сбежать с места аварии и сбил правоохранителя. В итоге Николаев провел за решеткой 15 суток.

В настоящее время известны все победители премии «Золотой орел». Главную награду вечера получил фильм «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина.