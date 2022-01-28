Вашингтон, 28 января. Очередная партия военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ) была успешно доставлена в пункт назначения. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Ранее американский лидер Джо Байден одобрил отправку дополнительной военной помощи Украине на общую сумму 200 миллионов долларов. По словам Остина, поставки будут продолжаться и дальше.

В состав груза вошли противотанковые вооружения и дополнительные комплексы Javelin. Также Киев получил гранатометы, множество стрелкового оружия, боеприпасы и другое оборудование.

Военный эксперт Владислав Шурыгин недавно заявил, что Киев самостоятельно раздувает тему «возможного конфликта» на своей территории. Украине не нужна война, однако создание мнимой угрозы необходимо для «накачивания своего приоритета до общеевропейского уровня».