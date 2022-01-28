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Пентагон исключил возможность отправки американских солдат на Украину в случае эскалации

Политика
Пентагон исключил возможность отправки американских солдат на Украину в случае эскалации
mil.gov.ua  /  Пресс-служба министерства обороны Украины

Вашингтон, 28 января. Вооруженные силы Соединенных Штатов не будут переброшены на Украину в случае обострения ситуации. Об этом рассказал министр обороны страны Ллойд Остин.

Такое заявление Остин сделал, опираясь на слова президента США Джо Байдена. По его словам, американский лидер исключил такую возможность полностью.

«Президент (Байден) ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций», — заявил Остин.

Вместе с этим Байден ранее заявил, что руководство страны рассматривает возможности оказания дополнительной экономической поддержки Киеву на фоне эскалации в регионе. Об этом американский лидер сообщил в ходе телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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