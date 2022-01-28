Госдеп США ожидает новой встречи Лаврова и Блинкена на следующей неделе

Вашингтон, 28 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен могут встретиться на следующей неделе. Об этом заявил помощник американского политика.

Последние личные переговоры представителей двух стран состоялись в Женеве. Они длились около полутора часов, за это время Лавров и Блинкен обсудили гарантии безопасности в Европе. Соответствующая тема стала особенно актуальной в последние несколько месяцев из-за возросшей напряженности вокруг Украины.

Российский министр после саммита указал на невыполнение своих обещаний американскими чиновниками. Вашингтон также заподозрили в «заматывании переговоров». Сергей Лавров же с первых минут встречи сумел поставить своего собеседника на место. Политолог Александр Сосновский указал на позу Блинкена во время рукопожатия с российским коллегой.