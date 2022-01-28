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Росстат: естественная убыль россиян превысила один миллион человек в 2021 году

  /   Обновлено: 28 января 2022 22:51
Общество
Росстат: естественная убыль россиян превысила один миллион человек в 2021 году
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 28 января. Смертность в России выросла почти на 16% по итогам прошедшего года. Естественная убыль населения составила больше одного миллиона человек, сообщили в Росстате.

Согласно статистическим данным, в 2021 году умерло 1,42 миллиона человек, в 2020 году — 688 тысяч, а в 2019 – 317,2 тысячи граждан. Новый показатель естественной убыли населения стал максимальным в новой истории страны.

На данный момент население России составляет 145 миллионов 478 тысяч 97 человек. В прошлом году этот показатель был на 962 тысячи больше. Число родившихся граждан упало до одного миллиона 402 тысяч граждан, а умерших возросло до двух миллионов 445 тысяч, говорится в данных Росстата.

Все эти данные могут быть изменены уже в текущем году. Якутский экстрасенс Мари Сырдык Куус предсказала увеличение рождаемости, создание благоприятных и комфортных условий для жизни граждан.

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росстат демография естественная убыль
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