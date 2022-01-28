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WSJ: потенциальные санкции США против России могут затронуть банки и экспорт

Экономика
WSJ: потенциальные санкции США против России могут затронуть банки и экспорт
ВТБ

Нью-Йорк, 28 января. Новые санкционные ограничения, которые Соединенные Штаты планируют применить против России, могут затронуть банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Известно, что американские власти рассматривают применение данных ограничений в случае якобы эскалации обстановки вокруг Украины. Как отметила газета, среди российских банков, находящихся под угрозой санкций, числится ВТБ. Однако в настоящий момент в список еще вносятся изменения, сообщила WSJ со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Если сведения газеты окажутся верными, это означает, что американские власти воздержались от введения санкций против российских энергетических компаний. Ограничения также не затронут газопровод «Северный поток — 2». При этом администрация США не стала отключать Россию от платежной системы SWIFT.

Как отметил ранее экономист Александр Широв, Вашингтон не решается на серьезные санкции против Москвы. По его словам, несмотря на обещания американских чиновников прибегнуть к «жестким мерам», они не станут вводить ограничения, от которых сами же и понесут убытки.

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