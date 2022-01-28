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Фильм «Серебряные коньки» завоевал главную награду премии «Золотой орел»

Общество
Фильм «Серебряные коньки» завоевал главную награду премии «Золотой орел»
Pr Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 28 января. Ежегодная церемония вручения наград премии «Золотой орел» состоялась в павильоне «Мосфильм» 28 января. Главный приз получила работа режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки».

Организаторы национальной кинопремии добавили новую номинацию «Лучший сериал онлайн-платформ». В ней победителем стал проект «Вертинский», режиссера Авдотьи Смирновой. Награду вручил актер Андрей Бурковский, пишет ТАСС.

Приз за лучший телевизионный сериал получил режиссер Александр Котт за работу «Седьмая симфония». Актера Алексея Гуськова наградили за лучшую мужскую роль в этом проекте. А Александра Урсуляк, сыгравшая в «Пингвинах моей мамы» завоевала приз за лучшую женскую роль.

Лучшими актером и актрисой в фильмах выбраны Мария Аронова («Пара из будущего») и Филипп Янковский («Иван Денисович»). Ирина Горбачева завоевала награду за лучшую женскую роль второго плана в ленте «Огонь».

Актеры со всего мира тоже получают награды в различных кинофестивалях. Звезда фильмов о Человеке-паке Эндрю Гарфилд стал актером года на премии Palm Springs International Film Awards.

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