Байден приказал привести войска в повышенную готовность для помощи союзникам

Вашингтон, 28 января. Вооруженные силы США приведены в состояние повышенной готовности по приказу президента страны Джо Байдена. Такое заявление сделал генерал Марк Милли.

Распоряжение американский лидер отдал для более эффективного оказания помощи союзникам США в случае необходимости. Какие конкретно рода войск будут в повышенной готовности, Милли не уточнил.

«Президент Байден и министр обороны США Ллойд Остин дали разрешение на повышение нашей готовности на случай, если нам придется поддерживать наших союзников или оказывать им помощь», — заявил Милли.

Ранее представители Пентагона рассказали, что контингент США, состоящий из 8,5 тысячи солдат, в странах Европы приведен в состояние повышенной готовности. Причиной этому стала напряженная ситуация на Украине.