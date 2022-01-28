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Главврач петербургской больницы проведет два месяца в СИЗО после смерти троих пациентов

Происшествия
Главврач петербургской больницы проведет два месяца в СИЗО после смерти троих пациентов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 января. Суд в Петербурге отправил в СИЗО главного врача петербургской клиники Евгения Попова, где после гастроскопии умерли три пациента. Медик пробудет за решеткой до 26 марта.

Попов настаивал на домашнем аресте или запрете определенных действий. Однако судья принял другое решение и временно лишил врача свободы.

Сотрудники больницы, которую возглавляет Попов, использовали контрафактный препарат. Именно после его приема людям становилось плохо, всего пострадали 23 человека.

Жена погибшего мужчины рассказала, что супругу перед гастроскопией дали выпить какую-то жидкость. После этого состояние пациента ухудшилось, дома у него началась рвота и онемели конечности.

Главврач клиники ранее заверил, что до этого в медучреждении не возникало проблем с процедурой исследования желудка. Он не понимает, как инцидент мог произойти.

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