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Немецкий депутат Гизи напомнил о данном странами НАТО обещании России

  /   Обновлено: 28 января 2022 21:47
Политика
Немецкий депутат Гизи напомнил о данном странами НАТО обещании России
Федеральное агентство новостей

Берлин, 28 января. Страны НАТО не только обманули Россию, но и продолжают нагнетать ситуацию, выдвигая при этом необоснованные обвинения в адрес Москвы. С таким заявлением выступил в немецком бундестаге депутат, бывший глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Грегор Гизи.

Политик напомнил, что именно Германия вместе с США еще в начале 1990-х годов официально обещали России отказаться от расширения на восток. Однако свое слово страны Запада так и не сдержали.

«Бывший министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер в 1990 году, когда рядом с ним стоял его американский коллега, дословно сказал следующее: «Мы все единогласны. Мы не планируем расширение НАТО на восток. И это касается не только ГДР, а вообще востока в целом». Позже эти слова повторил бывший канцлер Гельмут Коль. Но, невзирая на все эти слова, 14 стран были приняты в НАТО», — напомнил Гизи.

Депутат подчеркивает, что Североатлантический альянс, не стесняясь, придерживается двойных стандартов. В частности, государства Евросоюза одобряют и поддерживают желание США иметь буферную зону безопасности вокруг своих границ, но почему-то лишают этого права Россию.

Немецкий депутат Гизи напомнил о данном странами НАТО обещании России
Федеральное агентство новостей /

«Если это касается США, тогда вы все согласны, что им нужно достаточно большое расстояние для их безопасности. Если бы Россия перебросила свои войска на Кубу или в Венесуэлу, этого США никогда бы не допустили. Тогда почему США имеют право иметь свою зону безопасности, а Россия нет? Я этого не понимаю. Войска НАТО находятся у границ России и проводят свои маневры», — заявил немец.

Гизи уверен, что Евросоюз и США должны вести переговоры с Россией и вместе договариваться об условиях обеспечения общемировой безопасности, как это ранее и предложила сделать Москва.

«Нельзя думать, что НАТО — это единственный столп европейской безопасности. И НАТО нельзя видеть в России своего противника, как это происходит до сих пор. Ведь мир и безопасность в Европе не могут существовать без России. И тем более в противовес России. Поэтому существует только один путь — переговоры», — подчеркнул депутат бундестага Грегор Гизи.

Украинский дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый ранее раскрыл ответный шаг России в переговорах с США по безопасности.

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