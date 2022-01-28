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Правоохранители Мали провели масштабный полицейский рейд в столице страны

Весь мир
Правоохранители Мали провели масштабный полицейский рейд в столице страны
flickr.com  /  Mark Fischer

Бамако, 28 января. В рамках полицейской операции «Пинок муравейника» национальные силы обороны Мали провели широкомасштабное патрулирование кварталов Первого района столицы и ее окраин. Жандармы задержали 85 человек и конфисковали 72 автомобиля, сообщает издание Malijet.

Рейд проводился по инициативе директора общественной безопасности, генерального контролера Эль-Хаджи Юссуфа Майга. С ним на улицы главного города выезжал региональный директор Сейду Диарра и комиссар 6-го округа Умар Дембеле.

«Мы задействовали в мероприятии почти 200 сотрудников различных силовых структур, мобилизованных для отлова представителей криминальной среды. В ходе операции полицейские и жандармы проверили Конгноумани, Бабуябугу, Банкони-Зекенекоробугу, окрестности кладбища "Нафаджи" и территорию государственной школы "Фаджигила".

Проверка затронула несколько баров — Kasa, Niva Lafepe и Africando. Операция длилась с 21:00 до полуночи, силовики задержали 85 человек, в том числе 20 женщин. Опломбировано 72 транспортных средства», — уточняют корреспонденты издания.

Правоохранители конфисковали наркотики растительного и искусственного происхождения, арестовали двух угонщиков мотоциклов и трех карманников, давно разыскиваемых жандармерией.

Правоохранители Мали провели масштабный полицейский рейд в столице страны
flickr.com / Rebecca

«Задержанные переданы в распоряжение 6-го отделения полиции. Что касается изъятых транспортных средств, то они будут возвращены владельцам при условии предъявления подтверждающих документов», — заключили в Malijet.

Ранее министр институциональной реструктуризации Мали Ибрагим Икасса Маига поблагодарил Москву за поддержку республики в борьбе с террористическими группировками. Страна сменила вектор сотрудничества с западного на восточный. А после сближения с РФ национальная армия перешла в активную фазу контрнаступления на боевиков.

Немалую роль в этом вопросе сыграли появившиеся в социальных сетях слухи о прибытии в регион четырех российских инструкторов, которых западные СМИ часто связывают с «ЧВК Вагнера». К примеру, радикалы немедленно покинули окрестности населенного пункта Банкасс после того, как услышали о расквартировании отечественных специалистов в расположенной неподалеку деревне Дугара.

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