Аналитик Кацман раскрыл правду об отношениях России и Украины

Киев, 28 января. Украина обвиняет Россию в «агрессии» и делает вид, что отношения с соседней страной окончательно разорваны. Однако в действительности Киев просто скрывает связи, которые есть между двумя государствами. Об этом рассказал украинский журналист, политический аналитик Владимир Кацман.

На протяжении последних восьми лет политические отношения Киева и Москвы остаются, как минимум, напряженными. Недавно президент Украины Владимир Зеленский вновь заговорил о возможном начале переговоров с РФ. Как считает Кацман, если двусторонняя встреча все-таки состоится, то обсуждаться на ней, скорее всего, будут экономические вопросы. При этом он подчеркивает, что это может принести реальную пользу Незалежной.

По словам аналитика, Киев старается создать видимость, будто торговые и финансовые связи с Россией давно разорваны. Главным аргументом в этом вопросе является отказ напрямую покупать газ у РФ. Однако, как подчеркивает эксперт, несмотря на все разногласия, торгово-экономические отношения двух стран развиваются довольно активно.

«Я внимательно изучил статистику наших торгово-экономических отношений с Россией. Да, не удивляйтесь, у нас есть торгово-экономические отношения и, более того, каждый месяц они возрастают примерно на 4-5% — это вам любой экономист скажет. Мы, например, закупили 61% угля в минувшем 2021 году именно из России. Да, это не тот тепловой уголь, который нужен, не антрацит. Это коксующиеся угли для металлургической промышленности, но тем не менее», — заявил Кацман в эфире UkrLive.

Кроме того, эксперт в очередной раз обратил внимание на абсурдность отказа Украины от прямых закупок газа у России в той ситуации, когда страна продолжает активно приобретать другие российские товары, в том числе и энергоресурсы.

Федеральное агентство новостей /

«Для меня, как для человека, который неплохо знает химию, очевидно, что газ, нефть и уголь состоят из одних углеводородов. Тогда объясните мне, почему мы уголь можем покупать у России, а газ не можем? Получается, "Нафтогаз" не может договориться с "Газпромом" покупать газ по льготной цене, а не на бирже, где цена уже выше 1000 долларов», — недоумевает журналист.

Политический аналитик уверен, что возобновление диалога с Россией и обсуждение хотя бы торгово-экономических отношений однозначно принесло бы значительную пользу Украине. Тем более, что окончательно связи между странами пока разорваны не были.

«Вот в чем загвоздка и непонятная ситуация. Если мы все равно формально ведем экономические отношения с Россией, если мы ежегодно теряем миллиарды долларов, так может надо сесть и возобновить этот диалог? Может, как-то договориться с Россией? Может, немного эту риторику поубавить ради того, чтобы и газ подешевле купить, и экономические показатели улучшить, и рабочие места создать», — высказался политический аналитик Владимир Кацман.

Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич ранее заявил, что Украина может спровоцировать «Газпром» на серьезное судебное разбирательство, однако Киев наверняка не только проиграет, но и скомпрометирует себя в этой борьбе.