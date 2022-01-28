Временный премьер Мали ответил на вбросы со стороны Франции: молчание — золото

Бамако, 28 января. Временный премьер-министр Мали, подполковник Абдулай Маига призвал главу Минобороны Франции Флоранс Парли к более сдержанной риторике в отношении официальных властей африканской республики. Об этом сообщили аналитики издания Le Figaro.

Ранее руководитель военного ведомства бывшей метрополии обвинила правительство переходного периода в намеренном отказе от сотрудничества с Парижем и создании «множества провокационных ситуаций», мешающих развитию двусторонних связей.

«Мы призываем госпожу Парли проявлять больше сдержанности, а также соблюдать элементарный принцип невмешательства во внутренние дела Мали. Помните, молчание — золото, а все остальное — слабость. Когда нас пытаются отчаянно изолировать, используя субрегиональные организации, мы понимаем кто стоит за этой провокацией — Франция», — ответил Маига.

Полковник также зачитал пресс-релиз с обращением к властям Дании, призвав к скорейшему выводу сил специальных операций королевства, недавно расквартированных на территории республики.

«Военные Копенгагена вместе с коллегами из Парижа участвовали в боевых действиях в составе оперативной группы спецназа «Такуба», однако делали это без официального разрешения властей в Бамако.

Мы очень уважаем Данию и ее контингент, они прекрасно зарекомендовали себя, но чтобы не портить отношения, просим королевство вывести силовиков как можно скорее для исключения недопонимания. Однако также хотим напомнить отдельным “партнерам” (Франции — Прим. ФАН), которым трудно избавиться от неоколониальных амбиций, о недопустимости вмешательства», — заключил министр.