«Севмаш» сообщил о начале перехода подводного крейсера «Князь Олег» на Северный флот РФ

Северодвинск, 28 января. Атомный подводный крейсер «Князь Олег» проекта «Борей-А» начал переход на Северный флот. Об этом говорится в заявлении пресс-службы предприятия «Севмаш».

Отмечается, что сначала подводная лодка прибудет во временный пункт базирования Северного флота, а после войдет в состав Тихоокеанского флота.

«Специалисты предприятия приняли участие в подготовке корабля к переходу», — указали в «Севмаше».

Стоит напомнить, что подводный крейсер «Князь Олег» был передан Военно-морскому флоту РФ 21 декабря прошлого года. За церемонией принятия подлодки на вооружение по видеосвязи наблюдал президент РФ Владимир Путин. До этого во время госиспытаний он экипаж субмаррины провел успешные стрельбы баллистической ракетой «Булава» в акватории Белого моря.