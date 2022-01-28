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Политолог Дудкин назвал главные признаки того, что Зеленский не верит в «агрессию» России

Политика
Политолог Дудкин назвал главные признаки того, что Зеленский не верит в «агрессию» России
Федеральное агентство новостей

Киев, 28 января. Власти Украины в последние несколько недель то заявляют о возможной «российской агрессии», то утверждают, что стране ничего не грозит. Политолог Юрий Дудкин назвал главные признаки того, почему президент Владимир Зеленский, на самом деле, не верит в возможное «вторжение» РФ.

Украинский эксперт отмечает, что глава государства постоянно меняет мнение в вопросе о возможной войне с Россией. По словам Дудкина, Зеленский лишь подхватывает текущие заявления Запада, при этом сам он точно знает, что никакой угрозы для Украины РФ не несет. В подтверждение своей версии аналитик привел ряд веских аргументов.

В первую очередь политолог подчеркивает, что при реальной масштабной угрозе вторжения, о которой говорит Запад, Киев должен был давно перевести страну на военное положение.

«Если Зеленский говорит о "неминуемой агрессии" со стороны Российской Федерации, то должны быть соответствующие меры. Страна хотя бы должна была уже перейти на военное положение. Ведь разные западные информагентства даже карты уже готовят господину Зеленскому, откуда эта агрессия будет идти», — заявил аналитик в эфире канала «Первый независимый».

Кроме того, уверен эксперт, власти Украины должны были предпринять и ряд экономических мер, которые могли бы способствовать обеспечению безопасности страны, однако этого сделано тоже не было.

Политолог Дудкин назвал главные признаки того, что Зеленский не верит в «агрессию» России
Федеральное агентство новостей /

«Во-вторых, экономика, в том числе олигархическая, должна была уже перейти на военные рельсы. То есть мы должны были уже начать выпускать самые передовые вооружения. Продовольственные ресурсы должны быть мобилизованы. Надо прекратить все поставки зерна за рубеж, разорвать на этом фоне все контракты, скопить здесь все продовольствие, накормить население, в конце концов. Хотя бы под видом той же "агрессии"», — объяснил Дудкин.

Эксперт подчеркивает, что власти Украины делают все совершенно наоборот. Они распродают продовольствие, не пытаются наладить работу предприятий военно-промышленного комплекса и в принципе никак не готовятся к грядущей «войне». Все это свидетельствует о том, что президент Зеленский и его команда под управлением Запада специально раздувают антироссийскую истерию в определенных целях.

«А так получается пшик. Значит, у нас нет никакой агрессии. Значит, это ложь. Мы продолжаем демократизироваться, мы продолжаем идти в Европу, мы продолжаем все здесь продавать. Никакой агрессии нет, успокойтесь», — подчеркнул политолог Юрий Дудкин.

Политический аналитик, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич ранее назвал неожиданную причину нагнетания ситуации вокруг Украины.

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