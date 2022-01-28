Администрация президента США обсудила с американскими банками санкции против РФ по Украине

Вашингтон, 28 января. Соединенные Штаты провели переговоры с крупными американскими банками на тему возможных антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно информации агентства, администрация президента США Джо Байдена обеспокоена последствиями санкций, которые страна планирует ввести против России в случае «агрессивных действий» со стороны РФ в отношении Украины.

Рестрикции США могут иметь серьезные «побочные действия», сравнимые с ситуацией 2018 года. Тогда антироссийские ограничения нарушили глобальные поставки алюминия.

«Члены Совета национальной безопасности и другие высокопоставленные чиновники администрации на этой неделе провели разговор с руководителями банков, включая Cirigroup, Bank of America, JPMorgan, Chase&Co и Goldman Sachs Group», — говорит Блумберг.

Ранее телеканал CNN сообщил, что внедрение ограничений против российского государства по ситуации вокруг Украины может оказать разрушительное действие на Соединенные Штаты и другие страны.