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Общественница Дмитриева заявила о маленьком проценте бездомных животных в России

Общество
Общественница Дмитриева заявила о маленьком проценте бездомных животных в России
pixabay.com  /  PD

Москва, 28 января. Необходимо решить проблему с большим количеством животных в России, заявила Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

Количество бездомных животных занимает всего несколько процентов от всех зверей в стране, передает Общественная Служба Новостей. На 70 тыс. бездомных кошек в Москве приходится более двух миллионов домашних питомцев. Население самостоятельно занимается расширением числа животных.

Центр помощи бездомным животным «Ласка» помог стерилизовать 388 питомцев в рамках акции «100 кошек». Отчет о проделанной работе ведется на странице приюта в соцсети Instagram.

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