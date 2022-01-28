Общественница Дмитриева заявила о маленьком проценте бездомных животных в России

Москва, 28 января. Необходимо решить проблему с большим количеством животных в России, заявила Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

Количество бездомных животных занимает всего несколько процентов от всех зверей в стране, передает Общественная Служба Новостей. На 70 тыс. бездомных кошек в Москве приходится более двух миллионов домашних питомцев. Население самостоятельно занимается расширением числа животных.

Центр помощи бездомным животным «Ласка» помог стерилизовать 388 питомцев в рамках акции «100 кошек». Отчет о проделанной работе ведется на странице приюта в соцсети Instagram.