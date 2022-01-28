Бойцы ВСУ минируют дороги общего пользования в Донбассе

Луганск, 28 января. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимаются активным минированием дорог общего пользования, которые проходят вблизи населенных пунктов Донбасса. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Подобные действия бойцов ВСУ несут непосредственную угрозу мирным жителям, подчеркнул представитель силового ведомства Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Командование… операции (ВСУ в Донбассе. — Прим. ред.), прибегая к различным ухищрениям, продолжает установку минных заграждений вблизи населенных пунктов и дорог общего пользования», — заявил спикер.

Ранее сообщалось, что пулеметный обстрел военнослужащими ВСУ поселка Ясное в ДНР привел к серьезным повреждениям многоквартирного жилого дома.