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Зеленский: ФРГ стоит помогать Украине оружием, когда Киев действительно в этом нуждается

Армия
Зеленский: ФРГ стоит помогать Украине оружием, когда Киев действительно в этом нуждается
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 28 января. Германия в очередной раз отказала Киеву в поставках вооружения, на что отреагировал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью иностранным СМИ.

Глава государства заявил, что ФРГ стоило бы помогать Киеву поставками оружия, когда Украина действительно нуждается в подобной помощи.

«Я про оружие: очень важно предоставлять помощь тогда, когда это нужно. Это серьезный сигнал, вызов. Я не желаю Германии, ее народу, чтоб вы чувствовали то, что чувствуем мы, чтоб вы когда-то чувствовали это на границах вашего государства. Я этого не желаю», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина готова «с гордостью» пройти нынешнее время, и кроме того, Киев не откажет Берлину в помощи, если тот окажется в похожей ситуации.

До этого украинский лидер отметил, что власти страны планируют развивать армию вне зависимости от перспектив вступления в Североатлантический альянс.

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