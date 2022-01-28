Супруга модельера Юдашкина восхитила подписчиков снимком с подросшими внуками

Москва, 28 января. Супруга модельера Валентина Юдашкина Марина порадовала поклонников новым снимком с подросшими внуками. Она показала редкое фото мальчиков, живущих за границей.

Внуки супружеской четы Юдашкиных не часто появляются в соцсетях звездных бабушки и дедушки. Вероятно, это обусловлено тем, что семья дочери кутюрье Галины живет в Гонконге. Однако на этот раз Марина Юдашкина выложила редкий кадр с мальчиками в Instagram.

На фото дети позируют на теннисном корте в спортивной форме и кроссовках. Внуки Юдашкина одеты на снимке в одинаковые черные шорты и салатовые футболки. Можно предположить, что мальчики занимались теннисом перед фотографированием.

«Наши любимые Аркадий и Анатолий!» — подписала кадр жена модельера.

Prt Scr instagram.com / @marinayudashkina

Снимок привел подписчиков супруги знаменитого дизайнера одежды в восторг. Многие пользователи соцсети не только умилились фотографией детей, но и отметили поразительное сходство младшего мальчика с известным дедушкой.

«Какие сладкие!»; «Золотые мальчики! Аркашкин-кудряшкин — покоритель моего сердца»; «Младший — копия Юдашкин, такая прелесть!»; «Это просто чудо какое-то! Младший — копия дедушки!» — восхитились поклонники.

Напомним, Валентин Юдашкин уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Ранее супруга кутюрье опубликовала новый кадр с тяжелобольным мужем.