Страны Африки блокируют воздушное пространство для полетов французских ВВС

Уагадугу, 28 января. Власти Буркина-Фасо запретили ВВС Франции использовать воздушное пространство республики для полетов. Таким образом уже три африканских государства отказались от сотрудничества с Парижем, сообщает The Africa Connection.

Отзыв разрешения на пересечение территории государства, как считают сотрудники издания, связан с произошедшим недавно военным переворотом.

French Air Force Airbus A330-243 ????????#CTM1053 was blocked from flying through Burkina Faso probably because of the recent anti-French coup.



This means that French Air Force planes must now avoid #Algeria, #Mali, and #BurkinaFaso to supply French troops fighting in Mali. @Gerjon_ pic.twitter.com/hZorMU1Obz