Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 21:18
21:12
Весь мир
Временный премьер Мали ответил на вбросы со стороны Франции: молчание — золото
21:11
Спорт
Россияне вступились за рассерженного теннисиста Медведева, который накричал на арбитра
21:04
Армия
«Севмаш» сообщил о начале перехода подводного крейсера «Князь Олег» на Северный флот РФ
21:03
Политика
Политолог Дудкин назвал главные признаки того, что Зеленский не верит в «агрессию» России
21:00
Происшествия
Новый мощный ураган надвигается на Калининградскую область
20:59
Политика
Полковник ЛНР Киселев: украинские лжеминеры в погонах «качали» Казахстан и Россию
20:57
Весь мир
Иракские полицейские поймали контрабандиста с миллионном таблеток каптагона
20:57
Политика
Администрация президента США обсудила с американскими банками санкции против РФ по Украине
20:56
Общество
Детеныш яка родился в центре Московского зоопарка под Волоколамском
20:55
Весь мир
Страны Африки блокируют воздушное пространство для полетов французских ВВС
Все новости

Страны Африки блокируют воздушное пространство для полетов французских ВВС

Весь мир
Страны Африки блокируют воздушное пространство для полетов французских ВВС
pexels.com  /  Nur Andi Ravsanjani Gusma

Уагадугу, 28 января. Власти Буркина-Фасо запретили ВВС Франции использовать воздушное пространство республики для полетов. Таким образом уже три африканских государства отказались от сотрудничества с Парижем, сообщает The Africa Connection.

Отзыв разрешения на пересечение территории государства, как считают сотрудники издания, связан с произошедшим недавно военным переворотом.

«Airbus A330-243 с бортовым номером CTM1053 получил запрет на полет в пространстве Буркина-Фасо. Это означает, что самолеты французских ВВС теперь должны избегать границ Алжира, Мали и Буркина-Фасо, чтобы снабжать собственные войска», — сообщают СМИ.

Ранее правительство переходного периода в Бамако обвинило Пятую республику в нарушение воздушных границ государства. Пилоты бывшей метрополии часто отключают транспондеры (радиоответчик) и намеренно прерывают связь с диспетчерами местных аэропортов, что недопустимо правилами международного авиационного комитета.

Страны Африки блокируют воздушное пространство для полетов французских ВВС

Таким образом французские военные могут тайно посещать аэродромы, ввозить или вывозить незаконные грузы, занимаясь в том числе снабжением членов радикальных исламистских группировок, с которыми ведет войну армия африканской страны.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Страны Африки блокируют воздушное пространство для полетов французских ВВС
франция африка ввс авиация полеты уагадугу буркина-фасо мали бамако
Комментировать