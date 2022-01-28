Страны Африки блокируют воздушное пространство для полетов французских ВВС

Уагадугу, 28 января. Власти Буркина-Фасо запретили ВВС Франции использовать воздушное пространство республики для полетов. Таким образом уже три африканских государства отказались от сотрудничества с Парижем, сообщает The Africa Connection.

Отзыв разрешения на пересечение территории государства, как считают сотрудники издания, связан с произошедшим недавно военным переворотом.

French Air Force Airbus A330-243 ????????#CTM1053 was blocked from flying through Burkina Faso probably because of the recent anti-French coup.



This means that French Air Force planes must now avoid #Algeria, #Mali, and #BurkinaFaso to supply French troops fighting in Mali. @Gerjon_ pic.twitter.com/hZorMU1Obz — The Africa Connection (@ThinkTAC2021) January 27, 2022

«Airbus A330-243 с бортовым номером CTM1053 получил запрет на полет в пространстве Буркина-Фасо. Это означает, что самолеты французских ВВС теперь должны избегать границ Алжира, Мали и Буркина-Фасо, чтобы снабжать собственные войска», — сообщают СМИ.

Ранее правительство переходного периода в Бамако обвинило Пятую республику в нарушение воздушных границ государства. Пилоты бывшей метрополии часто отключают транспондеры (радиоответчик) и намеренно прерывают связь с диспетчерами местных аэропортов, что недопустимо правилами международного авиационного комитета.

Таким образом французские военные могут тайно посещать аэродромы, ввозить или вывозить незаконные грузы, занимаясь в том числе снабжением членов радикальных исламистских группировок, с которыми ведет войну армия африканской страны.