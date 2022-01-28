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Бойцы ВСУ впервые отработали стрельбу из британских ПТРК NLAW

Армия
Бойцы ВСУ впервые отработали стрельбу из британских ПТРК NLAW
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Киев, 28 января. Украинские силовики впервые провели учебные стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW британского производства. Об этом рассказали в информационном агентстве военного ведомства страны.

По имеющимся сведениям, бойцы ВСУ во время учений поражали мишени на расстоянии от 300 до 600 метров. Стрельба велась с разных позиций. Например, военнослужащие применяли ПТРК из боевой машины и из окопа. Отмечается, что все мишени были успешно поражены.

«Сегодня в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялся завершающий этап подготовки первой группы военнослужащих ВС Украины — будущих инструкторов по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW», — указано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ по уровню подготовки ничем не уступает армии Североатлантического альянса, поскольку отрабатывает боевые действия на «практике».

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украина всу учения птрк
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