Бойцы ВСУ впервые отработали стрельбу из британских ПТРК NLAW

Киев, 28 января. Украинские силовики впервые провели учебные стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW британского производства. Об этом рассказали в информационном агентстве военного ведомства страны.

По имеющимся сведениям, бойцы ВСУ во время учений поражали мишени на расстоянии от 300 до 600 метров. Стрельба велась с разных позиций. Например, военнослужащие применяли ПТРК из боевой машины и из окопа. Отмечается, что все мишени были успешно поражены.

«Сегодня в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялся завершающий этап подготовки первой группы военнослужащих ВС Украины — будущих инструкторов по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW», — указано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ по уровню подготовки ничем не уступает армии Североатлантического альянса, поскольку отрабатывает боевые действия на «практике».