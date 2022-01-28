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Профессор Шарапова объяснила пользу и вред бананов

Общество
Профессор Шарапова объяснила пользу и вред бананов
pixabay.com  /  4924546

Москва, 28 января. Пользу и вред популярных в России бананов рассказала профессор и заслуженный врач Ольга Шарапова. Специалист отметила, что эти фрукты должны быть всегда «под рукой» в сезон дефицита витаминов.

Бананы очень питательны, в них много полезных для организма компонентов, и нет и грамма жира, зато много клетчатки. В плодах содержится витамины группы В, и минеральные вещества: железо и калий, натрий и фосфор.

«Такой "букет" ценных нутриентов укрепляет нервную систему, благоприятно воздействует на пищеварительный тракт, поддерживает сердце и сосуды»», — заявила Шарапова Общественной Службе Новостей.

Однако в бананах есть и отрицательные свойства. Это их калорийность и большое количество сахара. При малоподвижном образе жизни употребление этих плодов может привести к набору лишнего веса.

Абрикосы, бананы и гранаты являются самым полезными зимними фруктами. Об этом заявила диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско. Все фрукты имеют примерно одинаковый состав, в них содержится большое количество витаминов, глюкоза и фруктоза.

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