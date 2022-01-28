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Зеленский обвинил западных политиков и СМИ в дестабилизации ситуации на Украине

Политика
Зеленский обвинил западных политиков и СМИ в дестабилизации ситуации на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 28 января. Политические лидеры стран Запада и ряд СМИ нагнетанием истерии о скором начале войны на Украине дестабилизируют экономику государства. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам сообщил, что из-за алармистской риторики Запада Украина потратит не менее 4 миллиардов долларов на стабилизацию финансово-экономической ситуации.

«Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже открыто, недипломатическим языком говорят, что завтра у нас война», — упрекнул Зеленский западных политиков.

По его словам, за последнее время инвесторы вывели из Украины свыше 12 миллиардов долларов, опасаясь начала боевых действий. Ранее украинский президент сообщил, что «не понимает» приглашения главы МИД РФ Сергея Лаврова приехать на переговоры в Москву для нормализации межгосударственных отношений.

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