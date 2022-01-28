Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев планировали родить еще одного ребенка

Москва, 28 января. Экс-солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске и ее гражданский муж, телеведущий Дмитрий Шепелев после рождения сына Платона планировали еще одного ребенка, заявила коллега и подруга ныне покойной певицы Анна Семенович.

Семенович рассказала о последнем разговоре с онкобольной Фриске, который состоялся за пару месяцев до ее смерти. На одном из корпоративов артистка работала вместе с Шепелевым. Она спросила о здоровье подруги, а телеведущий предложил позвонить Фриске. В тот день Жанна была «в себе», они «мило поболтали».

«Она мне говорила: «Анечка, рожай ребенка, это такое счастье! Я каждое утро просыпаюсь и жду, когда Платошка своими ножками топает по полу, я знаю, что он бежит ко мне». Говорила, что они с Димой хотели еще одного ребенка», — поделилась Семенович в эфире программы «Судьба человека».

Тогда Фриске была в полной уверенности, что выздоровеет. Однако врачам не удалось спасти исполнительницу, она умерла 15 июня 2015 года. После смерти жены Шепелев порвал контакты с ее окружением, включая близких подруг из «Блестящих». Он также запретил родителям Жанны видеться с внуком.

В прошлом году телеведущий стал отцом во второй раз. Сына Тихона ему родила дизайнер Екатерина Тулупова. Для избранницы Шепелева это второй ребенок, она воспитывает дочь Ладу от первого брака.