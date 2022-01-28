Фонд защиты городских животных назвал ничтожным количество смертей из-за нападения собак

Москва, 28 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости ввести ответственность для чиновников, в чьи задачи входит урегулирование ситуации с безнадзорными животными. Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева прокомментировала такую инициативу.

Прежде чем делать выводы, нужно дать закону проработать несколько лет, считает собеседница Общественной Службы Новостей. Нужно разобраться с приютами для животных. Впоследствии уже можно говорить о штрафах, убеждена Екатерина Дмитриева.

«У нас были случаи, когда подбрасывали трупы и списывали на собак. Количество смертей от нападения собак ничтожно мало», — рассказала она.

Первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее заявил о принятии закона, предполагающего штрафы за избавление от животных. Ожидается, что это произойдет весной.