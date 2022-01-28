Суд Туниса признал главу партии «Ан-Нахда» виновным в электоральных преступлениях

Тунис, 28 января. Служители Фемиды североафриканской республики наложили штраф на главу исламистской партии «Ан-Нахда» Рашида аль-Ганнуши. Его признали виновным в «электоральных преступлениях», сообщают местные СМИ.

Решение вынес в пятницу шестой окружной суд первой инстанции столицы. Политик должен выплатить десять тысяч динар, что эквивалентно 3,5 тысячи долларов.

Лидера тунисских «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ) признали виновным по делу, которое датируется 2019 годом. Тогда он нарушил закон о политической рекламе в ходе предвыборной кампании в парламент.

Ряд деятелей, баллотировавшихся в президенты три года назад, предстали перед судом за нарушения, выявленные в недавно опубликованном отчете Счетной палаты. Дела касаются незаконной агитации, а также иностранного финансирования избирательных кампаний.

Перед судом предстали глава партии «Сердце Туниса» Набиль Каруи, лидер движения «Да здравствует Тунис» Юсуф Шахид, руководитель «Свободного патриотического союза» Салим Рияхи и бывший министр обороны Абдель Карим аз-Зубейди.

Ранее власти республики задержали заместителя главы «Ан-Нахды» Нуреддина Бхири. МВД сообщил, что политик арестован в связи с серьезными подозрениями в терроризме.