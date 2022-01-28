Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 21:18
21:12
Весь мир
Временный премьер Мали ответил на вбросы со стороны Франции: молчание — золото
21:11
Спорт
Россияне вступились за рассерженного теннисиста Медведева, который накричал на арбитра
21:04
Армия
«Севмаш» сообщил о начале перехода подводного крейсера «Князь Олег» на Северный флот РФ
21:03
Политика
Политолог Дудкин назвал главные признаки того, что Зеленский не верит в «агрессию» России
21:00
Происшествия
Новый мощный ураган надвигается на Калининградскую область
20:59
Политика
Полковник ЛНР Киселев: украинские лжеминеры в погонах «качали» Казахстан и Россию
20:57
Весь мир
Иракские полицейские поймали контрабандиста с миллионном таблеток каптагона
20:57
Политика
Администрация президента США обсудила с американскими банками санкции против РФ по Украине
20:56
Общество
Детеныш яка родился в центре Московского зоопарка под Волоколамском
20:55
Весь мир
Страны Африки блокируют воздушное пространство для полетов французских ВВС
Все новости

Суд Туниса признал главу партии «Ан-Нахда» виновным в электоральных преступлениях

Весь мир
Суд Туниса признал главу партии «Ан-Нахда» виновным в электоральных преступлениях
flickr.com  /  Riyadh Al Balushi

Тунис, 28 января. Служители Фемиды североафриканской республики наложили штраф на главу исламистской партии «Ан-Нахда» Рашида аль-Ганнуши. Его признали виновным в «электоральных преступлениях», сообщают местные СМИ.

Решение вынес в пятницу шестой окружной суд первой инстанции столицы. Политик должен выплатить десять тысяч динар, что эквивалентно 3,5 тысячи долларов.

Лидера тунисских «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ) признали виновным по делу, которое датируется 2019 годом. Тогда он нарушил закон о политической рекламе в ходе предвыборной кампании в парламент.

Ряд деятелей, баллотировавшихся в президенты три года назад, предстали перед судом за нарушения, выявленные в недавно опубликованном отчете Счетной палаты. Дела касаются незаконной агитации, а также иностранного финансирования избирательных кампаний.

Перед судом предстали глава партии «Сердце Туниса» Набиль Каруи, лидер движения «Да здравствует Тунис» Юсуф Шахид, руководитель «Свободного патриотического союза» Салим Рияхи и бывший министр обороны Абдель Карим аз-Зубейди.

Ранее власти республики задержали заместителя главы «Ан-Нахды» Нуреддина Бхири. МВД сообщил, что политик арестован в связи с серьезными подозрениями в терроризме.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Суд Туниса признал главу партии «Ан-Нахда» виновным в электоральных преступлениях
тунис ан-нахда
Комментировать