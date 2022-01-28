Новый дивизион С-400 «Триумф» усилил противовоздушную оборону Москвы

Москва, 28 января. Новый дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье. Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По имеющейся информации, сейчас воздушное пространство над Москвой и центральным промышленным районом РФ защищают пять зенитных ракетных полков, оснащенных комплексами С-400.

«В пятницу, 28 января, боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона Дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России», — уточняется в сообщении.

Согласно сведениям военного ведомства, С-400 успешно отработали упражнения по боевой стрельбе на полигоне Капустин Яр под Астраханью. После этого комплексы доставили на место постоянного базирования в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что расчеты С-400 «Триумф» Западного военного округа отработали задачи по отражению угроз с воздуха в Ленобласти. Они успешно поразили цели условного противника.