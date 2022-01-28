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Иракские полицейские поймали контрабандиста с миллионном таблеток каптагона

  /   Обновлено: 28 января 2022 20:59
Весь мир
Иракские полицейские поймали контрабандиста с миллионном таблеток каптагона
Global Look Press  /  Matt Cetti-Roberts/ZUMAPRESS.com

Багдад, 28 января. Силы безопасности Ирака смогли предотвратить ввоз крупной партии наркотиков на территорию провинцию Анбар, которая расположена на западе страны.

Представители МВД сообщили, что задержанный сотрудниками полиции контрабандист прибыл в страну с территории Сирийской Арабской Республики (САР). Он пытался ввезти в Ирак миллион таблеток каптагона — наркотика-стимулятора, часто встречающегося на Ближнем Востоке. Ранее этот препарат использовался для лечение депрессии и других когнитивных нарушений, однако впоследствии ВОЗ внес его в список запрещенных препаратов из-за опасных побочных действий и сильного привыкания.

Контрабандисты особенно активизировались в последние дни на фоне зимних циклонов: сильные снегопады используются ими в качестве маскировки при незаконном пересечении границы. Только накануне правоохранители также граничащей с Сирией Иордании отчитались о ликвидации 27 наркоторговцев, пытавшихся проникнуть на территорию королевства.

Часть из них после этого вновь бежала на территорию САР, бросив часть своего груза — аналогичного перехваченному сегодня иракцами. Не исключено, что арестованный человек является членом той же банды. Подробности о его личности уточняются.

Открытие огня иорданскими силами вместо ареста контрабандистов в четверг было обусловлено произошедшим ранее инцидентом, в ходе которого вооруженные боевики убили пытавшегося остановить их офицера и ранили еще троих военнослужащих. После этого Амман ужесточил безопасность в приграничной территории.

Производство и распространение наркотиков являются актуальной проблемой для всего региона. Власти Сирии, Ирака, Иордании, Ливана, Саудовской Аравии и других государств регулярно сообщают о перехвате крупных партий запрещенных препаратов.

Эта незаконная отрасль развивается сразу по ряду факторов: прежде всего, из-за востребованности наркотических средств в богатых монархиях Персидского залива, но также и по причине экономических проблем менее обеспеченных стран, жителям которых не остается легальных способов зарабатывать в условиях кризиса, санкций и возросшей безработицы. Кроме того, наркоторговля является одним из путей финансирования террористических и иных незаконных вооруженных группировок, все еще действующих как в Сирии, так и в Ираке.

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