Иракские полицейские поймали контрабандиста с миллионном таблеток каптагона

Багдад, 28 января. Силы безопасности Ирака смогли предотвратить ввоз крупной партии наркотиков на территорию провинцию Анбар, которая расположена на западе страны.

شرطة محافظة الانبار تُحبط محاولة إدخال اكبر شحنة حبوب مخدّرة(كبتاكون)((مليون حبة) قادمة من سوريا: pic.twitter.com/7yf644aLAO — ⓢⓝⓘⓟⓔⓡ (@6alDEoANSTm8zTx) January 27, 2022

Представители МВД сообщили, что задержанный сотрудниками полиции контрабандист прибыл в страну с территории Сирийской Арабской Республики (САР). Он пытался ввезти в Ирак миллион таблеток каптагона — наркотика-стимулятора, часто встречающегося на Ближнем Востоке. Ранее этот препарат использовался для лечение депрессии и других когнитивных нарушений, однако впоследствии ВОЗ внес его в список запрещенных препаратов из-за опасных побочных действий и сильного привыкания.

Контрабандисты особенно активизировались в последние дни на фоне зимних циклонов: сильные снегопады используются ими в качестве маскировки при незаконном пересечении границы. Только накануне правоохранители также граничащей с Сирией Иордании отчитались о ликвидации 27 наркоторговцев, пытавшихся проникнуть на территорию королевства.

Часть из них после этого вновь бежала на территорию САР, бросив часть своего груза — аналогичного перехваченному сегодня иракцами. Не исключено, что арестованный человек является членом той же банды. Подробности о его личности уточняются.

العثور على مليون حبة بحوزة تاجر مخـ ـدرات في #الأنبارhttps://t.co/9pQHtHxrSz pic.twitter.com/Mo8SShP66i — قناة العهد (@ahadtv) January 27, 2022

Открытие огня иорданскими силами вместо ареста контрабандистов в четверг было обусловлено произошедшим ранее инцидентом, в ходе которого вооруженные боевики убили пытавшегося остановить их офицера и ранили еще троих военнослужащих. После этого Амман ужесточил безопасность в приграничной территории.

Jordanian Army:



An officer was killed and 3 wounded in a clash with smugglers on the northern border with #Syria #Jordan pic.twitter.com/5s1Z5vHtmE — The Saudi Post - English (@TheSaudiPost_En) January 16, 2022

Производство и распространение наркотиков являются актуальной проблемой для всего региона. Власти Сирии, Ирака, Иордании, Ливана, Саудовской Аравии и других государств регулярно сообщают о перехвате крупных партий запрещенных препаратов.

Эта незаконная отрасль развивается сразу по ряду факторов: прежде всего, из-за востребованности наркотических средств в богатых монархиях Персидского залива, но также и по причине экономических проблем менее обеспеченных стран, жителям которых не остается легальных способов зарабатывать в условиях кризиса, санкций и возросшей безработицы. Кроме того, наркоторговля является одним из путей финансирования террористических и иных незаконных вооруженных группировок, все еще действующих как в Сирии, так и в Ираке.