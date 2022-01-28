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Волочкова может лишиться части имущества, если выйдет замуж за нового избранника

Шоу-бизнес
Волочкова может лишиться части имущества, если выйдет замуж за нового избранника
Агентство городских новостей Москва

Москва, 28 января. Балерине Анастасии Волочковой следует быть осторожной, если она решит сыграть свадьбу с новым возлюбленным — бизнесменом Сергеем Кузнецовым. Соответствующий совет дал артистке адвокат Андрей Алешкин.

Избранник мастерицы шпагатов, управляющий банным комплексом, оказался в центре скандала из-за выпуска передачи «Пусть говорят». Там сообщили, что Кузнецов находится в розыске на Украине. Со слов Алешкина, по вменяемой статье бизнесмену грозит на родине лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

«Если его дело передано в Интерпол и выдан соответствующий ордер на задержание, то российские правоохранительные органы могут задержать друга балерины», — отметил юрист.

По мнению Алешкина, возлюбленному Волочковой стоит обзавестись адвокатом, чтобы предпринимателя мог кто-то защитить в случае вероятной экстрадиции. Артистке же нужно помнить, что она может лишиться части имущества, если выйдет замуж за нового избранника. Как пояснил юрист, конфисковать принадлежавшее балерине до замужества никто не сможет, однако риски все равно есть.

«Но если в браке будет приобретен, например, автомобиль или дорогостоящая недвижимость, 50% могут забрать — это уже имущество мужа. Поэтому я бы рекомендовал балерине, если она все-таки захочет оформить отношения, заключить брачный контракт: это спасет от финансовых потерь», — уточнил адвокат в комментарии kp.ru.

Напомним, Сергею Кузнецову также приписывали судимость за кражу, совершенную более 20 лет назад. Однако ФАН выяснил, что в этом случае возлюбленного Волочковой перепутали с его тезкой-уголовником.

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