Донецк, 28 января. Поселок Ясное в Донецкой Народной Республике попал под огонь Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов был поврежден многоквартирный дом.

Как отмечается в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, населенный пункт, расположенный под Докучаевском, был обстрелян из крупнокалиберных пулеметов.

«Вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Ясное из крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела в двух квартирах повреждено остекление, в одной из них поврежден газовый счетчик», — отметили представители республики в СЦКК.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ готовят артиллерийскую десантно-штурмовую бригаду, обучением которой занимались инструкторы из Великобритании, для проведения наступательной операции в Донбассе.