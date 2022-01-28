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ВСУ обстрелами повредили многоквартирный дом в поселке Ясное

  /   Обновлено: 28 января 2022 20:37
Армия
ВСУ обстрелами повредили многоквартирный дом в поселке Ясное
Народные новости  /  Дмитрий Астрахань

Донецк, 28 января. Поселок Ясное в Донецкой Народной Республике попал под огонь Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов был поврежден многоквартирный дом.

Как отмечается в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, населенный пункт, расположенный под Докучаевском, был обстрелян из крупнокалиберных пулеметов.

«Вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Ясное из крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела в двух квартирах повреждено остекление, в одной из них поврежден газовый счетчик», — отметили представители республики в СЦКК.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ готовят артиллерийскую десантно-штурмовую бригаду, обучением которой занимались инструкторы из Великобритании, для проведения наступательной операции в Донбассе.

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