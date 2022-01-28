Российская биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру в 29 лет

Москва, 28 января. Биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение завершить спортивную карьеру в 29-летнем возрасте.

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о завершении карьеры перед началом Гонки звезд в Москве. На соревнованиях в столице спортсменка выступала вместе с Алексеем Кандаранцевым и заняла третье место.

Подчуфарова является мастером спорта международного класса. В 2013 года она становилась бронзовым призером чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете.

Ранее российские биатлонист Антон Бабиков стал серебряным призером индивидуальной гонки на чемпионате Европы в немецком Арбере. Он не допустил промахов и преодолел 20-километровую дистанцию за 51 минуту 43,7 секунды.