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Хазин одной фразой описал возможную российскую реакцию на агрессию ВСУ против Донбасса

Армия
Хазин одной фразой описал возможную российскую реакцию на агрессию ВСУ против Донбасса
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 января. Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить масштабную агрессию против республик Донбасса приведет к катастрофическим последствиям для всей украинской экономики. Об этом заявил российский аналитик Михаил Хазин.

Экономист Михаил Хазин в эфире YouTube-канала Baltnews рассказал, что Россия не будет вступать в прямое вооруженное противостояние с ВСУ, но при этом сможет защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от атаки киевских силовиков. По его словам, военно-политическое руководство Украины обоснованно опасается нападать на Донбасс из-за возможной российской реакции, неожиданной и при этом очень эффективной.

«Представьте на секундочку, что Россия включит вообще без физического присутствия, ни одна ракета не упадет на украинскую территорию, но если включатся по-настоящему средства радиоэлектронной борьбы, то в этом случае, например, на Украине исчезнет электричество», — одной фразой описал экономист последствия авантюрного нападения ВСУ на Донецкую и Луганскую народные республики.

Любой современный город и даже небольшой населенный пункт не могут существовать без подачи электроэнергии. Крупная силовая акция Киева против ДНР и ЛНР обернется полным коллапсом коммунального хозяйства Украины и обрушением всей экономики страны, предупредил Хазин.

Ранее политический эксперт Андрей Головачев рассказал, куда побегут украинские политики в случае начала войны в Донбассе.

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