Москва, 28 января. Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить масштабную агрессию против республик Донбасса приведет к катастрофическим последствиям для всей украинской экономики. Об этом заявил российский аналитик Михаил Хазин.

Экономист Михаил Хазин в эфире YouTube-канала Baltnews рассказал, что Россия не будет вступать в прямое вооруженное противостояние с ВСУ, но при этом сможет защитить мирных жителей ДНР и ЛНР от атаки киевских силовиков. По его словам, военно-политическое руководство Украины обоснованно опасается нападать на Донбасс из-за возможной российской реакции, неожиданной и при этом очень эффективной.

«Представьте на секундочку, что Россия включит вообще без физического присутствия, ни одна ракета не упадет на украинскую территорию, но если включатся по-настоящему средства радиоэлектронной борьбы, то в этом случае, например, на Украине исчезнет электричество», — одной фразой описал экономист последствия авантюрного нападения ВСУ на Донецкую и Луганскую народные республики.

Любой современный город и даже небольшой населенный пункт не могут существовать без подачи электроэнергии. Крупная силовая акция Киева против ДНР и ЛНР обернется полным коллапсом коммунального хозяйства Украины и обрушением всей экономики страны, предупредил Хазин.

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