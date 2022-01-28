Сивков: Украина может уничтожить ракетами «Нептун» только свой собственный флот

Москва, 28 января. Украинский противокорабельный комплекс «Нептун» не способен противостоять Черноморскому флоту РФ, даже если будет действовать в связке с турецкими дронами Bayraktar, заявил военный эксперт Константин Сивков.

Аналитик Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes предположил, что Украина смогла бы «ликвидировать» Черноморский флот РФ с помощью новых ракет «Нептун» и турецких беспилотников. Однако военный эксперт Константин Сивков высмеял эти планы, передает «ПолитРоссия».

По его словам, подобная тактика является абсолютно бесполезной. Такой план, с иронией уточнил военный эксперт, может сработать, если Украина попытается отправить на дно свой собственный флот.

«Такая тактика могла бы сработать, если бы комплексы “Нептун” боролись с украинским флотом. Что касается российского флота: этот Bayraktar будет уничтожен еще до того, как он залетит в зону, где сможет обнаружить наши корабли. Причем уничтожен он будет одной ракетой», — объяснил Сивков.

Если Украина запустит «Нептун» в направлении кораблей Черноморского флота, то он моментально будет перехвачен и ликвидирован. Хоть какой-то урон можно нанести, если атаковать цель одновременно десятками ракет, однако таких мощностей у ВСУ нет, заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что крупные маневры кораблей ВМФ РФ в Черном море стали недвусмысленным сигналом России для Запада.