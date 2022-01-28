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Курдские силы провели серию задержаний мирных граждан в Ракке и Дейр эз-Зоре

Весь мир
Курдские силы провели серию задержаний мирных граждан в Ракке и Дейр эз-Зоре
ypgrojava.org  /  Prt Scr

Ракка, 28 января. Члены поддерживаемой США курдской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) похитили около 50 граждан в городах Ракка и Дейр эз-Зор.

По данным информационного агентства SANA, задержанные и вывезенные в неизвестном направлении люди были из числа тех, кого недавно выпустили из лагеря беженцев «Аль-Хол» в Хасаке, где помимо мирных людей содержатся члены радикальной группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) со своими семьями. Этот объект контролируется непосредственно СДС, однако курируют их работу американские военнослужащие. Помимо Ракки аналогичные рейды прошли в ближайших деревнях у трассы М4.

Не исключено, что на этот шаг курды пошли из-за недавнего захвата тюрьмы «Ас-Сынаа» в районе Гвейран города Хасака террористами ИГ. Около недели назад отряд боевиков смог отбить данный объект у СДС и выпустил значительную часть содержащихся там радикальных исламистов на свободу. О возвращении пенитенциарного заведения под контроль курдской группировки сообщили только накануне.

Это резонансное происшествие «Сирийские демократические силы» использовали как повод для ужесточения комендантского часа, ограничивающего передвижение простых сирийцев, проживающих в регионе. Это и позволило им провести задержания, оправдываемые проводимой в регионе операцией по поиску сообщников террористов.

 

Помимо операции в Ракке СДС совершили налеты на несколько жилых домов в Дейр эз-Зоре. Местные источники сообщают, что боевики выносили оттуда деньги и другие ценности.

Группировка «Сирийские демократические силы» незаконно удерживает значительные территории арабской республики и контролирует большую часть нефтяных месторождений, расположенных на востоке страны. Это позволяет проамериканским силам при поддержке Пентагона вывозить с территории государства незаконно добываемые там природные богатства и проводить свою политику на захваченных территориях.

Тем не менее инцидент в тюрьме «Ас-Сынаа» продемонстрировал неспособность курдов обеспечивать безопасность этих земель и контролировать распространение радикальных исламистов по региону. Не исключено, что в ближайшей перспективе он может вызвать увеличения недовольства со стороны местных жителей, не видящих никаких плюсов от нахождения СДС на этой земле.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша сирия террористы курды сдс
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