Итоги торгов в пятницу зафиксировали рост стоимости российских акций

Москва, 28 января. Российский рынок акций вырос на 1% по итогам торгов в пятницу. Индекс Мосбиржи вырос на 1,02% и достиг 3491,11 пункта, сообщает «Прайм».

Нефть марки Brent подорожала на 0,48% и достигла 88,59 доллара за баррель. Несмотря на смешанный новостной фон, российские инвесторы стали активнее покупать акции и другие ценные бумаги. Для конца недели подобное поведение нетипично, на это обратил внимание представитель «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«На российском рынке акций под занавес недели наблюдалась смешанная динамика торгов. Покупатели имели перевес, несмотря на фактор пятницы и слабый внешний фон», — заметил эксперт.

Негативные геополитические новости повлияли на падение российского рынка акций в ходе недели. Впервые с декабря 2014 года индекс Мосбиржи 18 января опустила ниже 3400 пунктов.