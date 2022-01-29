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Депутат Федоров назвал неочевидную причину, почему «Спутник V» на Западе признают «со скрипом»
Общество
Депутат Федоров назвал неочевидную причину, почему «Спутник V» на Западе признают «со скрипом»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Депутат Госдумы России Евгений Федоров в разговоре с ФАН предположил, почему во всем мире так медленно признают российские вакцины и кому это может быть выгодно. Напомним, что японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic сообщило о проведении доклинических испытаний «Спутника V» и «Спутника Лайт». Согласно официальному сообщению, медики оценили «преимущества российских аденовирусных вакцин и посчитали результаты авторитетными для международного медицинского сообщества».

По словам Федорова, само появление «Спутника V» было неожиданным для всего мира, особенно для Соединенных Штатов и их стран-союзников, которые «со скрипом» признают российские вакцины. Однако для наших соотечественников это — бесспорное достижение отечественной медицины.

«Это большая наша победа и достижение. То, как он появился, никто до конца на самом деле не знает. Говорят, что были подняты разработки, которые в советское время были направлены на обеспечение здравоохранения в стране. Понятно, что это конкурентная борьба наций. По этим причинам «Спутник V» везде запрещен, его не признают, люди попадают под европейские ограничения при передвижении и все остальное. Это вечная борьба за власть народов, наций за место под солнцем», — назвал собеседник неочевидный фактор.

Ранее депутат Госдумы России Евгений Федоров оценил вероятность возможного локдауна в России из-за COVID-19. Парламентарий в разговоре с ФАН назвал основные факторы, по которым возможный грядущий карантин сможет предсказать любой среднестатистический россиянин.

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россия сша вакцинация спутник V
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