Зеленский прокомментировал приглашение Лаврова приехать в Россию

Киев, 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, зачет ему ехать в Россию, но не обсуждать Донбасс. Так он прокомментировал приглашение главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Недавно российский министр заявил, что Зеленский может приехать на переговоры в Москву или Санкт-Петербург, если он готов побеседовать о нормализации отношений с Россией. Обсуждение Донбасса, по словам Лаврова, должно проходить в контактной группе.

«Недавно, кажется, министр иностранных дел РФ говорит: если президент Украины хочет договариваться, пусть приезжает в Санкт-Петербург, в Москву, в Сочи… ну, во-первых, почему такой посыл? И говорит, что мы не можем там обсудить вопрос Донбасса, это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтоб этот человек в таком формате не согласился?» — сказал Зеленский журналистам.

Сергей Лавров 28 января дал развернутое интервью российским радиостанциям. Он допустил переговоры президента РФ Владимира Путина с Зеленским.