Экс-жена Грачевского показала поджарое тело в купальнике после обвинений в излишней худобе

Москва, 28 января. Вторая жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, актриса и телеведущая Анна Грачевская отреагировала на критику ее фигуры. Экс-супруга ныне покойного режиссера показала, как ее тело выглядит в купальнике.

Грачевская выложила несколько снимков с отдыха в Instagram, после которых на нее посыпались обвинения в анорексии. Актриса не преминула ответить критикам, посчитавшим ее худобу излишней. Она опубликовала в соцсети фото и видео, на которых позирует в купальнике перед зеркалом, предварительно запретив комментирование поста. Кадры позволяют рассмотреть поджарое тело телеведущей.

««Боже!!! У нее анорексия!!!» Обожаю эти комментарии и заголовки в СМИ. Забавно, что те же, кто пишут в комментариях, потом в Direct пишут и задают вопросы: «Анна, подскажите, а как вы питаетесь?», «Расскажите, как тренируетесь»», — поделилась экс-жена создателя «Ералаша».

Prt Scr instagram.com / @anna_grachevskaya

Артистка предложила критикам сначала разобраться, что такое анорексия, а уже потом приписывать это заболевание любому похудевшему или стройному человеку. Грачевская утверждает, что в свои 35 лет нравится себе и гордится своим телом. Телеведущая продолжает самостоятельно заниматься на отдыхе, но уже мечтает вернуться к тренировкам в зале.

Поклонники бывшей жены Грачевского были встревожены ее чрезмерной худобой. Особенно подписчиков поразили ноги актрисы, выглядящие истощенными.