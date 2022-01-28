Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 21:16
21:12
Весь мир
Временный премьер Мали ответил на вбросы со стороны Франции: молчание — золото
21:11
Спорт
Россияне вступились за рассерженного теннисиста Медведева, который накричал на арбитра
21:04
Армия
«Севмаш» сообщил о начале перехода подводного крейсера «Князь Олег» на Северный флот РФ
21:03
Политика
Политолог Дудкин назвал главные признаки того, что Зеленский не верит в «агрессию» России
21:00
Происшествия
Новый мощный ураган надвигается на Калининградскую область
20:59
Политика
Полковник ЛНР Киселев: украинские лжеминеры в погонах «качали» Казахстан и Россию
20:57
Весь мир
Иракские полицейские поймали контрабандиста с миллионном таблеток каптагона
20:57
Политика
Администрация президента США обсудила с американскими банками санкции против РФ по Украине
20:56
Общество
Детеныш яка родился в центре Московского зоопарка под Волоколамском
20:55
Весь мир
Страны Африки блокируют воздушное пространство для полетов французских ВВС
Все новости

Экс-жена Грачевского показала поджарое тело в купальнике после обвинений в излишней худобе

Шоу-бизнес
Экс-жена Грачевского показала поджарое тело в купальнике после обвинений в излишней худобе
instagram.com  /  @anna_grachevskaya

Москва, 28 января. Вторая жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, актриса и телеведущая Анна Грачевская отреагировала на критику ее фигуры. Экс-супруга ныне покойного режиссера показала, как ее тело выглядит в купальнике.

Грачевская выложила несколько снимков с отдыха в Instagram, после которых на нее посыпались обвинения в анорексии. Актриса не преминула ответить критикам, посчитавшим ее худобу излишней. Она опубликовала в соцсети фото и видео, на которых позирует в купальнике перед зеркалом, предварительно запретив комментирование поста. Кадры позволяют рассмотреть поджарое тело телеведущей.

««Боже!!! У нее анорексия!!!» Обожаю эти комментарии и заголовки в СМИ. Забавно, что те же, кто пишут в комментариях, потом в Direct пишут и задают вопросы: «Анна, подскажите, а как вы питаетесь?», «Расскажите, как тренируетесь»», — поделилась экс-жена создателя «Ералаша».

Экс-жена Грачевского показала поджарое тело в купальнике после обвинений в излишней худобе
Prt Scr instagram.com / @anna_grachevskaya

Артистка предложила критикам сначала разобраться, что такое анорексия, а уже потом приписывать это заболевание любому похудевшему или стройному человеку. Грачевская утверждает, что в свои 35 лет нравится себе и гордится своим телом. Телеведущая продолжает самостоятельно заниматься на отдыхе, но уже мечтает вернуться к тренировкам в зале.

Поклонники бывшей жены Грачевского были встревожены ее чрезмерной худобой. Особенно подписчиков поразили ноги актрисы, выглядящие истощенными.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Экс-жена Грачевского показала поджарое тело в купальнике после обвинений в излишней худобе
знаменитости фигура грачевская
Комментировать