Вашингтон, 28 января. Последние секунды полета истребителя F-35 Военно-морских сил США над Южно-Китайским море попали на видео, которое было опубликовано в социальной сети Twitter.

Один из пользователей обнародовал видео с моментом удара американского самолета о палубу авианосца USS Carl Vinson. Согласно имеющейся информации, при инциденте пострадали семь человек: трое моряков были доставлены в госпиталь на Филиппинах, еще четверо получили медицинскую помощь на корабле. Что касается пилота F-35, то он успел катапультироваться и после был спасен вертолетом.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что при посадке истребитель резко увеличил тягу, после чего врезался в палубу авианосца. Момент столкновения на видео уже не попал, но можно предположить, что была задета надстройка. Однако командование ВМС Соединенных Штатов уже заявило, что летная палуба Carl Vinson не пострадала.

Стоит напомнить, что это не первый инцидент с F-35 за последнее время. До этого потерпел крушение такой же самолет ВВС Великобритании, взлетевший с авианосца Queen Elizabeth в Средиземном море. Как писали китайские аналитики, США и другие западные страны были обескуражены реакцией России на это происшествие.