Американский журналист допустил ошибку при переводе цитаты главы МИД РФ Лаврова

Вашингтон, 28 января. Глава МИД Сергей Лавров обсуждал вопрос гарантий безопасности и упомянул старинную игру, но американский журналист Александр Марквардт не смог перевести цитату министра в Twitter.

Лавров дал интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и радио «Комсомольская правда». В ходе беседы глава МИД РФ обсудил позиции США по гарантиям безопасности. Упоминание старинной русской игры продемонстрировало конкретную позицию министра в этом вопросе.

«Что касается мячей, мы в разные игры играем — у них, может быть, там бейсбольный мяч, у нас чижик от лапты», — говорит Лавров в интервью.

Некорректный перевод журналиста Александра Марквардта поставил в неудобное положение подписчиков корреспондента CNN. Американцы не смогли понять настоящий смысл цитаты Лаврова.

«Мы играем в разные игры: они играют в бейсбол, а мы — в российские игры», — именно при таком переводе Марквардт оконфузился.

Американцы начали искать в высказывании главы российского МИД «скрытый смысл». Одни отмечали, что истинно русских игр не существует, а другие высказывали предположения, что Лавров имел в виду хоккей или шахматы.