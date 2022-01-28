Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 21:16
21:12
Весь мир
Временный премьер Мали ответил на вбросы со стороны Франции: молчание — золото
21:11
Спорт
Россияне вступились за рассерженного теннисиста Медведева, который накричал на арбитра
21:04
Армия
«Севмаш» сообщил о начале перехода подводного крейсера «Князь Олег» на Северный флот РФ
21:03
Политика
Политолог Дудкин назвал главные признаки того, что Зеленский не верит в «агрессию» России
21:00
Происшествия
Новый мощный ураган надвигается на Калининградскую область
20:59
Политика
Полковник ЛНР Киселев: украинские лжеминеры в погонах «качали» Казахстан и Россию
20:57
Весь мир
Иракские полицейские поймали контрабандиста с миллионном таблеток каптагона
20:57
Политика
Администрация президента США обсудила с американскими банками санкции против РФ по Украине
20:56
Общество
Детеныш яка родился в центре Московского зоопарка под Волоколамском
20:55
Весь мир
Страны Африки блокируют воздушное пространство для полетов французских ВВС
Все новости

Американский журналист допустил ошибку при переводе цитаты главы МИД РФ Лаврова

Политика
Американский журналист допустил ошибку при переводе цитаты главы МИД РФ Лаврова
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Вашингтон, 28 января. Глава МИД Сергей Лавров обсуждал вопрос гарантий безопасности и упомянул старинную игру, но американский журналист Александр Марквардт не смог перевести цитату министра в Twitter.

Лавров дал интервью радиостанциям Sputnik, «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и радио «Комсомольская правда». В ходе беседы глава МИД РФ обсудил позиции США по гарантиям безопасности. Упоминание старинной русской игры продемонстрировало конкретную позицию министра в этом вопросе.

«Что касается мячей, мы в разные игры играем — у них, может быть, там бейсбольный мяч, у нас чижик от лапты», — говорит Лавров в интервью.

Некорректный перевод журналиста Александра Марквардта поставил в неудобное положение подписчиков корреспондента CNN. Американцы не смогли понять настоящий смысл цитаты Лаврова.

«Мы играем в разные игры: они играют в бейсбол, а мы — в российские игры», — именно при таком переводе Марквардт оконфузился.

Американцы начали искать в высказывании главы российского МИД «скрытый смысл». Одни отмечали, что истинно русских игр не существует, а другие высказывали предположения, что Лавров имел в виду хоккей или шахматы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Американский журналист допустил ошибку при переводе цитаты главы МИД РФ Лаврова
лавров журналист марквардт
Комментировать