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Газовые фьючерсы взлетели на 72% в ходе торгов американских бирж

  /   Обновлено: 28 января 2022 20:05
Экономика
Газовые фьючерсы взлетели на 72% в ходе торгов американских бирж
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Нью-Йорк, 28 января. Цена фьючерсов на газ в Соединенных Штатах резко выросла из-за просчета трейдеров. Скачок на 72% стал рекордным за всю историю наблюдений, сообщает Lenta.ru.

Рыночные игроки неправильно оценили движение графика и открыли большое количество коротких позиций. Когда же синоптики пообещали снижение температур, многим из них пришлось экстренно закрывать их, скупая дорогие контракты. Предположительно, именно этот процесс вызвал скачок цен.

Специалисты уверены, что такая динамика не может быть объяснена никакими другими причинами. Трейдеры называют такую ситуацию на биржах «шорт-сквиз». Его особенность в том, что повышение цены вынуждает закрывать короткие позиции и вновь толкает цену вверх, что запускает лавинообразный процесс.

Предыдущее заметное подорожание фьючерсов на газ было зафиксировано в Евросоюзе. Тогда котировки поднялись лишь на 5%, а стоимость тысячи кубометров газа — выше 1 100 долларов.

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