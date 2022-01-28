Рита Дакота затопила восемь этажей под своей квартирой

Москва, 28 января. Певица Рита Дакота, которая находится вместе с дочерью Мией и бойфрендом Федором Белогаем на Бали, узнала, что в ее столичной квартире произошел масштабный потоп.

В квартире артистки прорвало трубу в ванной, из-за чего затопленными оказались восемь этажей элитного ЖК. Водоснабжение уже перекрыли, но воды так много, что она стоит даже в коридорах. Дакота поделилась серией Stories, на которых она в слезах пытается найти решение этой проблемы.

«Мы сейчас решаем, кто виноват в этом. Строители, управляющая компания или лично я. Если я (или мои строители), мы все разрулим и покроем, разумеется. Дорогие соседи, простите меня, пожалуйста. Даже если это не моя вина, мне все равно очень и очень жаль», — предупредила исполнительница.

Prt Scr instagram.com / @ritadakota

Пока соседи подсчитывают убытки и готовятся выставить счет звезде. Отношения Дакоты с соседями и до этого были напряженными: несколько месяцев назад они пытались заставить артистку вынести свои вещи из общего коридора.

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