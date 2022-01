Трое полицейских были ранены в перестрелке в Хьюстоне

Хьюстон, 28 января. Трое офицеров управления полиции Хьюстона были ранены в ходе перестрелки, которой завершилась попытка задержания подозреваемого в домашнем насилии.

Начальник полиции Трой Финнер сообщил в ходе пресс-конференции, что около 14:40 офицеры прибыли на вызов о семейной ссоре в доме на северо-востоке города. Однако подозреваемый, чье имя не разглашается, скрылся на автомобиле, в результате чего началась погоня.

Погоня закончилась, когда автомобиль подозреваемого разбился на перекрестке в жилом районе недалеко от автомагистрали 69 на юго-восточной окраине центра Хьюстона. Когда офицеры попытались арестовать мужчину, он открыл по ним огонь.

«Подозреваемый немедленно открыл огонь по офицерам, ранив трех из них. Полицейские открыли ответный огонь», — сообщил Финнер.

UNBELIEVABLE: This exclusive video caught the moment Houston Police officers confront a suspect who led them on a chase through the third ward. According to @houstonpolice the 3 officers injured are in stable condition.



More on @abc13houston right now.https://t.co/eohBK231SO pic.twitter.com/5M6yPFNWaX — Rita Garcia (@RitaABC13) January 27, 2022

По его словам, преступник сделал не менее 50 выстрелов из автоматического оружия.

Затем злоумышленник, угрожая оружием водителю проезжавшего мимо автомобиля, завладел его транспортным средством и скрылся с места происшествия. Он направился на северо-восток к своему дому, где забаррикадировался.

HOUSTON - Police say 31yo Roland Caballero carjacked this Mercedes after shooting 3 officers. Caballero is barricaded inside a #Houston home. One officer was shot in the foot, another the leg, the third in the arm. All non life-threatening injuries. @FOX4 pic.twitter.com/5NiyypDSix — Peyton Yager (@peytonyager) January 28, 2022

Прибывшие на место полицейские оцепили район и вступили в перестрелку с подозреваемым. Через несколько часов он сдался властям. Мужчина, личность которого полиция не сразу установила, был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в шею, сообщил начальник полиции.

3 Houston Police Officers shot during gun battle

This country needs law n order desperately and real leaders pic.twitter.com/Olgu5EqtvE — Dowop Robinson (@dowop_robinson) January 27, 2022

3 Houston police officers are in stable condition after being shot by a suspect following a possible police chase near the Midtown area Thurs, according to HPD.



According to law enforcement sources, the suspect has been identified as Roland Caballero.https://t.co/9Q7XSsCXrt pic.twitter.com/7kH3voxg5m — KPRC 2 Houston (@KPRC2) January 27, 2022

Финнер сказал, что это была «тяжелая неделя для правоохранительных органов» Хьюстона. В воскресенье был смертельно ранен заместитель констебля, которого застрелили во время проверки автомобиля. В понедельник погиб заместитель шерифа округа Харрис, который был сбит автомобилем в то время, как он блокировал съезд с шоссе в ходе сопровождения тяжелой техники.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер сообщил, что во взаимодействии с департаментом полиции на следующей неделе он сообщит о «некоторых дополнительных шагах», которые город предпримет для борьбы с ростом преступности в городе.