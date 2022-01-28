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Трое полицейских были ранены в перестрелке в Хьюстоне

Весь мир
Трое полицейских были ранены в перестрелке в Хьюстоне
twitter.com  /  Houston Police

Хьюстон, 28 января. Трое офицеров управления полиции Хьюстона были ранены в ходе перестрелки, которой завершилась попытка задержания подозреваемого в домашнем насилии.

Начальник полиции Трой Финнер сообщил в ходе пресс-конференции, что около 14:40 офицеры прибыли на вызов о семейной ссоре в доме на северо-востоке города. Однако подозреваемый, чье имя не разглашается, скрылся на автомобиле, в результате чего началась погоня.

Погоня закончилась, когда автомобиль подозреваемого разбился на перекрестке в жилом районе недалеко от автомагистрали 69 на юго-восточной окраине центра Хьюстона. Когда офицеры попытались арестовать мужчину, он открыл по ним огонь.

«Подозреваемый немедленно открыл огонь по офицерам, ранив трех из них. Полицейские открыли ответный огонь», — сообщил Финнер.

По его словам, преступник сделал не менее 50 выстрелов из автоматического оружия.

Затем злоумышленник, угрожая оружием водителю проезжавшего мимо автомобиля, завладел его транспортным средством и скрылся с места происшествия. Он направился на северо-восток к своему дому, где забаррикадировался.

Прибывшие на место полицейские оцепили район и вступили в перестрелку с подозреваемым. Через несколько часов он сдался властям. Мужчина, личность которого полиция не сразу установила, был доставлен в больницу с огнестрельным ранением в шею, сообщил начальник полиции.

Финнер сказал, что это была «тяжелая неделя для правоохранительных органов»  Хьюстона. В воскресенье был смертельно ранен заместитель констебля, которого застрелили во время проверки автомобиля. В понедельник погиб заместитель шерифа округа Харрис, который был сбит автомобилем в то время, как он блокировал съезд с шоссе в ходе сопровождения тяжелой техники.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер сообщил, что  во взаимодействии с департаментом полиции на следующей неделе он сообщит о «некоторых дополнительных шагах», которые город предпримет для борьбы с ростом преступности в городе.

Полицейский погиб в перестрелке в Нью-Йорке
pixabay.com / PD

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